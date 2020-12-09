Ankara'da sağlık personelini darbeden hasta yakını hakkında soruşturma

Ankara Valiliği, 112 Acil Servis personelinin hasta yakınları tarafından darbedildiği görüntüler sonrası konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde hasta yakınları, aynı ambulansa binme tekliflerinin reddedilmesi üzerine sağlık çalışanlarına şiddet uygulamıştı.

112 personeli, hastayı hastaneye götürdükten sonra polis merkezine giderek hasta yakınlarından şikayetçi olmuştu.

Yaşanan olayın ardından Ankara Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

"ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Valilik, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek "Mamak ilçemizde rahatsızlanarak ambulans isteyen bir kişi için olay yerine giden 112 ekibi, hastanın kendi istedikleri hastaneye götürülmesini isteyen hasta yakını tarafından şiddete maruz kalmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Ambulansa alınmayan hasta yakınları sağlık personelini darbetti