Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan'ın durumu iyiye gidiyor Keçiören'de geçen hafta sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın yaşamsal bulgularının stabil hale geldiği, hastanın solunum makinesinden ayrıldığı ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

AA

Bitmek bilmek başıboş köpek sorunu her geçen gün dehşet saçıyor...

Başıboş sokak köpekleri, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Vatandaşlarımıza saldıran hatta ölümlere sebep olan başıboş köpekler, giderek artan bir sorun haline geldi.

Ankara'da Vildan Nurettin Demirer İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yılmaz, geçtiğimiz hafta perşembe günü Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıktı.

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

Okulun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan ve vatandaşların kurtardığı Yılmaz, ambulansla önce Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi nedeniyle ilk müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşamsal bulguları sabitlendi

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen haftadan bu yana tedavi edilen Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, yaşamsal bulgularının sabitlendiği öğrenildi.

Bilinci açık, organ yetmezliği riski bulunmuyor

Yılmaz'ın uyandırıldığı ve solunum makinesinden ayrıldığı, bilincinin de açık olduğu belirtildi.

Doktorlar, çocuğun bilincinin açık olduğu ve organ yetmezliği riski bulunmadığını bildirdi.

Uzuv kaybı yaşamayan hastanın vücudundaki yaygın yaraların tedavi edildiği ve fonksiyon geri kazanımları için rehabilitasyon programı uygulanacağı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)