Ankara’da sahte cumhurbaşkanı skandalı

Kendisini Doğu Türkistan’ın cumhurbaşkanı tanıtan kişi, önce Gölbaşı Belediyesi’nin programına katıldı, ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi ziyaret etti.

Gölbaşı Belediyesi’nin Ankara’nın başkent oluşunun 98’inci yılı dolayısıyla düzenlediği kutlama programına, kendisini Çin’in işgali altındaki Doğu Türkistan’ın cumhurbaşkanı olarak tanıtan Abduvali Buğrahan Osman da katıldı.

Sahneye davet edilen Osman, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’le poz verdi ve konuşma yaptı.

Osman'ın daha sonra sahte cumhurbaşkanı olduğu ortaya çıkınca belediye, Haluk Levent’in de konser verdiği programın kaydını internet sitesi ve YouTube’dan kaldırdı.

SAHTE CUMHURBAŞKANI, MUHARREM İNCE İLE DE GÖRÜŞTÜ

Söz konusu olay gündemdeyken bir görüşmenin de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile de yapıldığı ortaya çıktı.

Memleket Partisi'nin Korkuteli İlçe Başkanlığı'nda yapılan görüşme sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşıma “Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti” diye yazıldı.

Ankara'da sahte Cumhurbaşkanı VİDEO

"ATAMIZ ATATÜRK'ÜN SÖZÜ VARDI..."

Görüntülerde İnce ile görüntü veren Osman, “Öncelikle Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak ziyaretimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Al bayraktan gök bayrağa selam olsun' sözü vardı…” dedi.

Ziyarette İnce’nin de Osman'a “Hoş geldiniz” dediği duyuldu.