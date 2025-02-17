Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi

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Sahte içki can almaya devam ediyor.

İstanbul'da 14 Ocak'tan bu yana sahte içki kaynaklı 70 ölüm meydana gelmişti.

Ankara'da ise yılbaşından bu yana 33 kişi yaşamını yitirmişti.

Ancak son gelen gelişmelere göre, Ankara'da bilanço artmaya devam ediyor.

45 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başkentte sahte içki sebebiyle 54 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

40 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

28 ŞÜPHELİDEN 25'İ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.