Ankara'da sahte içkiden can kaybı 81 oldu

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Sahte içkide bilanço artıyor...

İstanbul'da başlayan ve sonrasında Ankara'ya sıçrayan sahte içki kabusunda bilanço ağırlaşıyor.

İstanbul'da 14 Ocak'tan bu yana sahte içki kaynaklı 70 ölüm meydana geldi.

Ankara'da ise yılbaşından bu yana 65 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşananların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da sürerken, can kaybında artış meydana geldi.

81 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'da sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı.

Soruşturmada da 36 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

983 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI: 50'Sİ TUTUKLANDI

Bakanlık sahte içki üretimi ve ticaretine karşı etkin mücadele yürüttü, bu kapsamda yurtta 780 operasyon düzenledi.

Aramalarda 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda 983 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 50'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.