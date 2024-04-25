İHA

Ankara’da korkutan yangın...

Akyurt ilçesinde bulunan Sanayi Bölgesinde yer alan bir medikal fabrikasının dış cephesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, fabrikanın dış cephesindeki geniş alanda çıkan plastik yangınında alevler büyüyerek fabrika çatısına sıçradı

Alevler kısa sürede yükseldi

Çıkan yangın kısa sürede büyürken, dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar panik oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale ederken vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yangın kontrol altına alındı

Çok sayıda köpük kulesi, merdiven, arazöz ve tanker aracının takviye edildiği bölgede ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.

12 kişi yaralandı

Yangında dumandan etkilenen ve hafif yaralanan 12 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)