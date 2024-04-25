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Ankara'da sanayi bölgesinde yangın paniği: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Ankara'da sanayi bölgesinde yangın paniği: Dumanlar gökyüzünü kapladı Henüz bilinmeyen bir nedenle sanayi bölgesinde çıkan yangında alevler kısa sürede yükselirken, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.