Ankara’da korkutan yangın...
Akyurt ilçesinde bulunan Sanayi Bölgesinde yer alan bir medikal fabrikasının dış cephesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, fabrikanın dış cephesindeki geniş alanda çıkan plastik yangınında alevler büyüyerek fabrika çatısına sıçradı
Alevler kısa sürede yükseldi
Çıkan yangın kısa sürede büyürken, dumanlar gökyüzünü kapladı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Vatandaşlar panik oldu
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale ederken vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Yangın kontrol altına alındı
Çok sayıda köpük kulesi, merdiven, arazöz ve tanker aracının takviye edildiği bölgede ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.
12 kişi yaralandı
Yangında dumandan etkilenen ve hafif yaralanan 12 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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