Üreticinin sebze-meyve haline uygun fiyata satmak istediği soğanlar alınmadı, depolarca çürümeye mahkum edildi. Tezgâhtaki fiyata isyan edenler, ucuza kuru soğanı görünce adeta çılgına döndü.

Bu yıl zamlanan ürünler arasında kuru soğan da var.

Kilosu tezgahta 5-10 liraya kadar yükselen soğan, Ankara’da üreticinin elinde kalıyor…

Görüntüler Polatlı ilçesinden…

Bir üretici, elinde bulunan tonlarca soğanı depoya kaldırmak zorunda kaldı.

“Biz 1 liraya satamazken…”

Nedeni ise soğanları sebze-meyve haline götürüp satamaması. Hem de kilo fiyatı 1-1,5 lira aralığında iken…

Depoya yığdığı soğanlarının başında dert yanan üretici, “Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bizim mallarımız çöpe giderken, biz 1 liraya satamazken, niye hallerde 5-10 liraya satılıyor?” diye sordu.

Bu görüntüler izleyen tüketiciler de adeta çılgına döndü.

Ankara'da satılamayan soğanlar depolarda kaldı VİDEO