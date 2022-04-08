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    Ankara'da satılamayan soğanlar depolarda kaldı

    Ankara'da satılamayan soğanlar depolarda kaldı

    Üreticinin sebze-meyve haline uygun fiyata satmak istediği soğanlar alınmadı, depolarca çürümeye mahkum edildi. Tezgâhtaki fiyata isyan edenler, ucuza kuru soğanı görünce adeta çılgına döndü.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 12:27
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    Bu yıl zamlanan ürünler arasında kuru soğan da var.

    Kilosu tezgahta 5-10 liraya kadar yükselen soğan, Ankara’da üreticinin elinde kalıyor…

    Görüntüler Polatlı ilçesinden…

    Bir üretici, elinde bulunan tonlarca soğanı depoya kaldırmak zorunda kaldı.

    “Biz 1 liraya satamazken…”

    Nedeni ise soğanları sebze-meyve haline götürüp satamaması. Hem de kilo fiyatı 1-1,5 lira aralığında iken…

    Depoya yığdığı soğanlarının başında dert yanan üretici, “Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bizim mallarımız çöpe giderken, biz 1 liraya satamazken, niye hallerde 5-10 liraya satılıyor?” diye sordu.

    Bu görüntüler izleyen tüketiciler de adeta çılgına döndü.

    Ankara'da satılamayan soğanlar depolarda kaldı VİDEO

    Ankara da satılamayan soğanlar depolarda kaldı #1

    Ankara da satılamayan soğanlar depolarda kaldı #2

    Ankara da satılamayan soğanlar depolarda kaldı #3


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