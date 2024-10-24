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İHA

Dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan ilçesindeki tesislerine terör saldırısı düzenlendi.

Düzenlenen hain saldırıda 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi de yaralandı.

AİLELERİN EN ZOR BEKLEYİŞİ

Düzenlenen saldırıda şehit olan TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, makine mühendisi Zahide Güçlü ve güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın aileleri, cenazelerini almak için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na geldi.