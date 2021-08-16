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Ankara'da şehit Cengizhan Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da şehit Cengizhan Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı

Teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan için cenaze töreni düzenlendi.