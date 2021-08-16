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- Ankara'da şehit Cengizhan Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da şehit Cengizhan Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı
- AA
- 16.08.2021 - 15:18
- Güncelleme : 16.08.2021 - 15:47
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde, hain teröristlerce askerimiz şehit edildi.
Teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan şehit oldu.
Şehit Uzman Onbaşı Kaplan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.
KÖYÜNE DEFNEDİLECEK
Namazın ardından camiden askeri törenle uğurlanan şehit Uzman Onbaşı Kaplan'ın cenazesi, Elmadağ Aşağıkamışlı Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.
Ankara'da şehit Cengizhan Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı VİDEO
EVLİLİK HAZIRLIĞINDAYDI
1998 doğumlu Kaplan'ın, iki sene önce Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldığı ve evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi.
"GELİNSİZ DAMAT OLDUN"
Şehidin annesinin, 'Gelinsiz damat oldun yavrum' sözleri ise duyanların yüreklerini dağladı.
CENAZE TÖRENİNE DEVLET ERKANI DA KATILDI
Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Çankaya Kaymakamı Mete Buhara katıldı.