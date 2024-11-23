Ankara'da şehit öğretmen Şenay Aybüke adına anı köşesi oluşturuldu

DHA

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve diğer şehitlerimiz yıllar geçse de unutulmuyor...

Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Turgut Özal Ortaokulu'nda, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve diğer şehit öğretmenlerin anısına çiçek bahçesi ve anı köşesi oluşturuldu.

Şehit Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında okulu ziyaret etti.

PKK'LI TERÖRİSTLERCE ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Turgut Özal Ortaokulu'nda öğretmenler, Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için çiçek bahçesi oluşturdu.

Okulun bahçesinde oluşturulan alana Şehit Aybüke Yalçın Bahçesi ismi verildi.

Ayrıca okulun kütüphanesinde de şehit Aybüke Yalçın ve diğer şehit öğretmenler anısına köşe yapıldı.

"ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLAYAMAYANLAR"

Öğrencilerle birlikte hazırlanan anı köşesinde Aybüke Yalçın’ın yanı sıra şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz, Cuma İbiş, Lütfi Ölmez’in fotoğrafları ve diğer şehit öğretmenlerin isimleri yer aldı.

Ağaç şeklindeki anı köşesine 'Öğretmenler Günü'nü kutlayamayanlar' notu yer aldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle şehit Aybüke Yalçın’ın annesi Zehra Yalçın ile babası Sadık Yalçın’ı evlerinde ziyaret etti.

Aileye plaket veren öğretmenler, Yalçın çiftini de okula davet etti. Zehra ve Sadık Yalçın çifti okulu ziyaretlerinde duygusal anlar yaşadı.

Özellikle anı köşesinde kızlarının fotoğraflarına bakarken çiftin gözleri doldu.

"HAYIRLI GÖREVLER DİLİYORUM"

Sadık Yalçın, 200’ü aşkın öğretmen şehit olduğunu söyleyerek, şu açıklamalarda bulundu:

Bunlardan bir tanesi de bizim evladımız, Aybüke öğretmen. Hepsinin ruhları şâd olsun. Bu ülkeye hizmet esnasında şehit düşen askerlerimize, güvenlik görevlilerimize, doktorlarımıza, mühendislerimize, diğer sivil şehitlerimize rahmet diliyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Bu güzel ülkede yaşayıp, suyunu içip imkanlarından en üst seviyede faydalanan; ama hainliği de bırakmayanları da Allah kahreylesin. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde görev yapan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Hayırlı görevler diliyorum. Onların kazasız belasız, kötülüğe maruz kalmadan eğitim öğretim yıllarını tamamlaması en büyük temennimiz. Öğretmenler Günü'nün ülkemizdeki bütün öğretmenlere hayırlara vesile olmasını da Allah'tan temenni ediyoruz.

"EDEBİYETE İNTİKAL EDEN ÖĞRETMENLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ"

Çok ince ve nazik bir çalışma olmuş. Şehit öğretmenlerimize okulun kütüphanesinde yer ayırarak, öğrencilerimizin de buraya girip çıktıkça burayı göreceğini düşünürsek geçtiğimiz yıllarda neler olduğunu daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmen olması münasebetiyle 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayacağız. Öncelikle ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu ülkeye emeği geçen bütün öğretmenlerimize minnettarız. Biz de vatandaş olarak hem devletimize hem öğretmenlerimize hem çocuklarımıza sahip çıkacağız. Onları ülkemizin geleceğine daha iyi hazırlamak için de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"PROGRAMIMIZDA ŞEHİT ÖĞRETMENLERİMİZİ UNUTMAK İSTEMEDİK"

Anı köşesini hazırlayan teknoloji tasarım öğretmeni Rahime Aktaşoğlu ise şu sözleri sarf etti: