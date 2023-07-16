Ankara'da şehit polis Alp Efe Bekit, son yolculuğuna uğurlandı Kağıthane'de 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Alp Efe Bekit'in cenazesi, memleketi Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

Türkiye bugün şehit haberiyle acı ve hüzne boğuldu.

Kağıthane'de dün uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan Osman Boyraz'ın kullandığı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Alp Efe Bekit'in cenazesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Ankara'ya getirildi.

Cenaze töreni düzenlendi

Şehit Bekit için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin ailesi ayakta durmakta güçlük çekti

Törende, şehit polisin emekli özel harekat polisi olan babası Ali Nazif Bekit ile annesi Hülya Bekit ve eşi Ezgi Bekit güçlükle ayakta durdu.

Şehidin eşi Ezgi Bekit'in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Toprağa verildi

Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.