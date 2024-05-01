Ankara'da sel felaketi: Vasip Şahin son durumu açıkladı Başkentteki yoğun yağışa ilişkin açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, 1330 civarında su baskını ihbarı geldiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" dedi.

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AA & Ensonhaber

Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağış geldi.

Başkent Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su baskınları yaşandı.

Keçiören'de vatandaşlar sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.

İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluşurken araçlar yolda, evler su altında kaldı.

Metro istasyonunu su bastı

Sincan ve Yenimahalle'de de su baskınları yaşandı, sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Sağanaktan etkilenen bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve metrolara sığınırken Beşevler metro istasyonunu da su bastı, yolcular bir süre istasyonda mahsur kaldı.

Bazı alt geçitlerde oluşan su birikintisi nedeniyle polis ekipleri giriş ve çıkışları kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

Vasip Şahin: Can kaybı yok

Şiddetli yağış sonucu can kaybı olmadığını ifade eden Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankaralılara geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Alt geçitlerimiz yoğun yağış nedeniyle yer yer tıkanmış vaziyette. Onlara da ekipler müdahale ediyor" diye konuştu.

Şahin, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek şöyle devam etti:

AFAD'ın, emniyetin trafik ekipleri, dalgıç ekipleri, belediyenin itfaiye ve ASKİ personeli ve diğer tüm ilgili birim ve kuruluşlarımızın tüm ekipleri burada ve yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Şu anda Ankara'da akşam aldığı yağmurdan sonra azalmış olsa da bir yağış devam ediyor. İnşallah kısa zamanda yağış durur ve müdahaleler hızla sonuç alır.

"1330 su baskını ihbarı geldi"

Herhangi bir talepte bulunan, mağduriyet yaşayan bütün vatandaşlara en kısa zamanda ulaşmanın en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Şahin, "Şu ana kadar yaklaşık 1330 su baskını ihbarı geldi. Bunların 950'sine müdahale edildi. 350'sine de müdahaleye devam ediliyor" şeklinde konuştu.

Şahin, yağışın özellikle Yenimahalle ilçesinde yoğunlaştığını kaydederek tüm ilçelerde ekiplerin çalışmasının sürdüğünü aktardı.

Birkaç gündür yoğun yağış uyarısı yaptıklarını anımsatan Şahin, "Tahminler doğrultusunda yarın için de ikaz yayınladık. Vatandaşlarımızın özellikle dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Önlemlerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: