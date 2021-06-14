Ankara'da yağış nedeniyle araçlar sel suları altında kaldı. Ağaçlar ve tabelalar devrilirken, sağanak yağış taşkınlıklara yol açtı.

Ankara'da şiddetli rüzgar ile birlikte etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış ile birlikte bazı ilçelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde de taşkın meydana geldi.

Yağış ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar, suyla dolan iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

BAŞKENT YİNE SELE TESLİM

Özellikle Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanakta oluşan taşkın nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı araçlar suya gömülerek mahsur kaldı. Sürücülerden bazıları, su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Yer yer dolu yağışı da etkili oldu.

Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde ise misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağışla birlikte şiddetli rüzgar da yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

Ankara'da sel sonrası araçlar su altında kaldı

AĞAÇLAR VE DİREKLER DEVRİLDİ, ZOR ANLAR YAŞANDI

Çankaya'da bir ağaç, otomobilin üzerine devrilirken, olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesinde ahşap telefon direği de rüzgar nedeniyle devrildi.

Çankaya Batıkent bölgesindeki pazar yeri esnafı da yağmur ve rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Pazar esnafı, tezgahlarının üzerindeki şemsiyeleri tutarak rüzgardan uçmasını önlemeye çalıştı.