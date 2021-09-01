Ankara'da selde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

Ankara'da selde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Başkent'te akşamüstü etkisini artıran sağanak yağış kentin birçok bölgesinde yaşamı olumsuz etkiledi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR TELEF OLDU, YOLLAR BOZULDU

Polatlı ilçesinde aşırı yağıştan sonra meydana gelen sel çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olmasına ve yolların bozulmasına neden oldu.

SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Sular altında kalan yollarda sürücüler güçlükle ilerledi.