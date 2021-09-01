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    Ankara'da selde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

    Ankara'nın Polatlı ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 19:34
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    Ankara'da selde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

    Başkent'te akşamüstü etkisini artıran sağanak yağış kentin birçok bölgesinde yaşamı olumsuz etkiledi.

    KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR TELEF OLDU, YOLLAR BOZULDU

    Polatlı ilçesinde aşırı yağıştan sonra meydana gelen sel çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olmasına ve yolların bozulmasına neden oldu.

    SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

    Sular altında kalan yollarda sürücüler güçlükle ilerledi.

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