Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
479.974
-4.50%
BTXN Coin
9.18
-8.10%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Hafif yağmur 20 C

    Ankara’da selde kaybolan kişi aranıyor

    Dünkü sel felaketi sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi kayboldu. Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
    • 12.06.2022 - 12:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da selde kaybolan kişi aranıyor

    Ankara’da dün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

    Sağanakla beraber başkentin birçok bölgesinde sel ve su baskınları meydana geldi.

    Aracı dere yatağında bulundu

    Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki Tatlar Deresi de sel felaketinin yaşandığı bölgelerden biri oldu.

    Derenin taşması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 vatandaş da kayboldu.

    Kayıp ihbarı yapılan kişinin aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu.

    Arama çalışmaları sürüyor

    Arama çalışmaları Tatlar Deresi'nin bulunduğu 15 kilometrekarelik alan içerisinde devam ediyor.

    Çubuk Barajı alanında da arama kurtarma yapılıyor.

    İHA’nın haberine göre arama çalışmalarına bir tabur JAK, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve birçok sivil toplum kuruşu katılıyor.

    Ankara’da selde kaybolan kişi aranıyor #1

    Ankara’da selde kaybolan kişi aranıyor #2

    Ankara’da selde kaybolan kişi aranıyor #3

    Ankara’da selde kaybolan kişi aranıyor #4

    Ankara’da selde kaybolan kişi aranıyor #5

    Ankara’da selde kaybolan kişi aranıyor #6


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Milletler Ligi'nde 2. hafta: Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Voleybol

    Milletler Ligi'nde 2. hafta: Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    14 milyondan fazla satan Opel Corsa, 40. yılını kutluyor
    Otomobil

    14 milyondan fazla satan Opel Corsa, 40. yılını kutluyor

    Görüş Bildir