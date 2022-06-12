Ankara’da selde kaybolan kişi aranıyor

Dünkü sel felaketi sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi kayboldu. Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Ankara’da dün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

Sağanakla beraber başkentin birçok bölgesinde sel ve su baskınları meydana geldi.

Aracı dere yatağında bulundu

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki Tatlar Deresi de sel felaketinin yaşandığı bölgelerden biri oldu.

Derenin taşması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 vatandaş da kayboldu.

Kayıp ihbarı yapılan kişinin aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu.

Arama çalışmaları sürüyor

Arama çalışmaları Tatlar Deresi'nin bulunduğu 15 kilometrekarelik alan içerisinde devam ediyor.

Çubuk Barajı alanında da arama kurtarma yapılıyor.

İHA’nın haberine göre arama çalışmalarına bir tabur JAK, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve birçok sivil toplum kuruşu katılıyor.