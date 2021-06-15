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    Ankara'da selde mahsur kalınca, yüzerek giden kişi halatla kurtardı

    Ankara'da selde mahsur kalınca, yüzerek giden kişi halatla kurtardı

    Artan şiddetle yağan yağmur sonrasında yollar göle dönünce mahsur kalan vatandaşa, yüzerek kurtarmaya giden bir başka kişi halatla yardım etti. O anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 12:29
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    Ankara’yı esir alan şiddetli yağmur yağışının ardından yollar göle döndü.

    Yenimahalle ilçesi OSTİM Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı sonrası yollarda biriken yağmur suları, sokakları havuz alanına çevirdi.

    YARDIMA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

    Bir vatandaş tarafından kayıt edilen görüntülerde, yoğun yağmur sonrası bir vatandaş aracın arka kısmında mahsur kaldığı görülürken, yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.

    KURTARMA ANI KAMERADA

    Biriken yağmur sularında yüzerek mahsur kalan vatandaşın yardımına koşan kişiye, bir başka vatandaş halat atarak yardımcı oldu. Kurtarma anları ise anbean kameralara yansıdı.

    Ankara'da selde mahsur kalınca, yüzerek giden kişi halatla kurtardı VİDEO


    Ankara da selde mahsur kalınca, yüzerek giden kişi halatla kurtardı #1

    Ankara da selde mahsur kalınca, yüzerek giden kişi halatla kurtardı #2

    Ankara da selde mahsur kalınca, yüzerek giden kişi halatla kurtardı #3

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