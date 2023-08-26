Ankara'da servis ücretlerine gelen yüzde 70 zam tepkiye neden oldu Ankara'da yeni eğitim-öğretim yılında servis ücretleri yüzde 70 zamlı olacak. Bu zamla en kısa mesafe olan 0-3 kilometrenin ücretinin 10 bin 400 liraya çıkacak olmasına veliler tepki gösterdi.

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3 büyükşehirde toplu taşımaya yapılan zamlardan okul servisleri de nasibini aldı.

İstanbul ve İzmir'de yüzde 50 civarı yapılan zamlardan sonra Ankaralıları şaşkına çeviren bir orana imza atıldı.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında okul servislerine yüzde 70 zam uygulanacağını duyurdu.

En kısa mesafe 10 bin TL

Yeni zam oranına göre 0-3 kilometre arası en düşük mesafe ücreti yıllık 10 bin 400 lira oldu.

Diğer tarifelerde ise şu bedeller belirlendi:

3-6 kilometre arası 11 bin 460

6-10 kilometre arası 13 bin 245

10-15 kilometre arası 15 bin 410

15 km'den sonra ise kilometre başına ek 325 TL

Ankaralı veliler tepkili

Alınan bu karar Ankaralıları çileden çıkardı. Veliler bu fahiş servis ücretlerini nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünüyor.

Sosyal medyada ise Ankaralı velilerin isyanı var. Kullanıcılar, yapılan yüzde 70'lik zammı sert şekilde eleştirdi.

İzmir ve İstanbul'da servis zamları

Ankara'dan önce İstanbul'da yapılan zamla birlikte en kısa mesafe olarak 0-1 km aylık ücret 792 TL’den 1200 TL’ye yükselmişti.

İzmir'de ise en düşük mesafe olan 0-3 kilometre arası öğrenci taşıma ücreti aylık 1223 lira olurken en uzun mesafe olan 0-40 kilometre arası ücret ise 3 bin 105 lira olarak belirlenmişti.