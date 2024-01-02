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ensonhaber.com

Ankara Kızılay'da Vekaletler Caddesi'nde gece geç saatlerde sıcak dakikalar yaşandı.

Bir kişi polis kontrol noktasına doğru "intihar etmek istiyorum" diye bağırarak koşmaya başladı. Polis ekipleri şahısa dur ihtarında bulundu.



Etkisiz hale getirildi

Dur ihtarına uymayan sırt çantalı şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir"

"Bu gece saat 23.30’da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlede bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır.



Şahıs hasteneye kaldırılmıştır.



Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir.



Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."