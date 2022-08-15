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- Ankara'da şiddetli fırtına ve sağanakta 1 can kaybı
Ankara'da şiddetli fırtına ve sağanakta 1 can kaybı
Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bir inşaatta kolonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
- 15.08.2022 - 18:17
- Güncelleme : 15.08.2022 - 18:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu, beklenen sağanak yağış yurdun büyük bir kısmında etkili oldu..
Özellikle İstanbul'da yaşamı olumsuz etkileyen yağış, Ankara'da da su baskınları ve can kaybına neden oldu.
1 can kaybı
Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Vali Vasip Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir."