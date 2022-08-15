Ankara'da şiddetli fırtına ve sağanakta 1 can kaybı

Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bir inşaatta kolonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu, beklenen sağanak yağış yurdun büyük bir kısmında etkili oldu..

Özellikle İstanbul'da yaşamı olumsuz etkileyen yağış, Ankara'da da su baskınları ve can kaybına neden oldu.

1 can kaybı

Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vali Vasip Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir."