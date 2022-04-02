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    Ankara'da simit 4 lira oldu

    Ankara'da simit 4 lira oldu

    Son bir yıl içerisinde birçok kez zam yapılan simitin fiyatı Ankara'da 4 lira olarak güncellendi.
    • AA
    • 02.04.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 12:47
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    Maaliyet gerekçesiyle son bir yıl içerisinde birçok ürüne zam yapıldı.

    Zamların en çok yansıdığı ürünlerden biri de simit oldu.

    Ankara'da daha önce zam yapılarak fiyatı 3 buçuk liraya yükseltilen simit için fiyatlar güncellendi.

    4 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

    Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 4 liradan satılacak olan simit zammının resmen 4 Nisan'da uygulamaya gireceğini duyurdu.

    Ancak kentte birçok fırın simidi 4 liradan satmaya başladı.

    Ankara da simit 4 lira oldu #1


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