AA
Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektronik yedek parça üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, fabrikadaki yangının söndürülme çalışmalarına devam ediliyor.
Olay yerine ekipler sevk edildi
Fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olası patlamalara karşı, çevredekileri bölgeden uzaklaştırıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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