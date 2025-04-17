Ankara'da sınırların gizli kahramanı hassas burun köpekler böyle eğitiliyor

İHA

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin en büyük destekçilerinden biri olan hassas burunlu köpekler, Ankara’daki Köpek Eğitim Merkezi’nde sıkı bir eğitim sürecinden geçiyor.

Kaçakçılıkla mücadelede etkili rol oynayan dedektör köpekler, burada narkotik maddelerden patlayıcılara, çaydan nakit paraya kadar farklı branşlarda uzmanlaştırılıyor.

6 BRANŞTA EĞİTİM VERİLİYOR

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi’nin 2016’dan bu yana faaliyet gösterdiğini belirten Gümrük Muhafaza Kısım Amiri Ebubekir Çiftçi, “Burada yaklaşık 6 tane branşta köpek eğitimi yapmaktayız. Narkotik, çay-tütün, patlayıcı mühimmat, canlı insan köpeği, asayiş köpeği ve nakit banknot köpeği olarak eğitimlerimize devam ediyoruz” dedi.

YAVRULUKTAN GÖREV HAZIRLIĞINA

Köpeklerin büyük çoğunluğunu merkezde kendilerinin ürettiğini aktaran Çiftçi, “2016 yılından itibaren kendi üretimimize başladık. Burada kendi yavrularımızı iki aylıktan itibaren sosyalizasyon eğitimlerine başlatıyoruz. Daha sonra köpeklerimizin avcılık içgüdülerini kullanarak görev köpeği olacak şekilde eğitimlerini tamamlıyoruz. Ortalama 1 yaşında köpeklerimizin eğitimine başlıyor, 1 buçuk yaş civarında da eğitimlerini tamamlıyoruz” diye konuştu.

KÖPEKLER BAŞROLDE

Çiftçi, eğitimli köpeklerin sınır kapılarında çok büyük başarılar elde ettiğine dikkat çekerek, “Bakanlığımız 2024 senesinde yaklaşık 25 ton uyuşturucu yakaladı. Bu yakalamaların hemen hepsinde köpekler başrol oyuncusu olarak rol aldılar” ifadelerini kullandı.

UZMAN KADROYLA GÖREV BAŞINDA

Merkezde görevli ekipten de söz eden Çiftçi, “Burada 27 tane eğitmen personelimiz, 3 tane de veteriner hekimimiz var. Veteriner hekimlerimiz köpeklerimizin sağlığıyla ilgilenmekteler. Eğitmenlerimiz de iki aylıktan itibaren, köpeklerimiz sertifikalarını alıp görev yerlerine gidene kadar eğitimleriyle ilgilenmekte ve süreci bu şekilde tamamlamaktayız” dedi.

GÖREV ALANLARININ SİMÜLASYONU YAPILIYOR

Görev yerlerinde yabancılık çekmemeleri için hazırlanan özel alanlara da değinen Çiftçi şöyle devam etti:

Burada köpeklerimizin görev yaptığı alanların hemen hemen hepsinin simülasyonu mevcut. Örnek verecek olursak havaalanlarının aramasını öğretmek amacıyla çanta valiz odamız mevcut. Onun dışında araç aramasını öğretmek için araç simülasyon alanımız mevcut. Biz burada taşrada görev yapan köpeklerimizin karşılaşabileceği alanları simüle ettik. Eğitimlerini burada yapıyoruz.

SAHA EĞİTİMLERİYLE MEZUN OLUYORLAR

Eğitimin yalnızca merkezle sınırlı kalmadığını belirten Çiftçi, “Kurs içerisinde de yaklaşık 20 gün dış görevlere çıkarak Antalya, Mersin, İzmir, İstanbul, Gaziantep gibi bölgelere giderek gerekli saha eğitimleri yapıyoruz. Bu şekilde kursiyerlerimizi mezun ediyoruz” dedi.