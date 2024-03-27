Ankara'da sokağa çıktık: Turgut Altınok'un üniversitelilere ulaşım vaadini sorduk Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok, gençlere özel projeleriyle dikkati çekiyor. Özellikle gençleri ulaşım konusunda rahatlamak isteyen Altınok, üniversiteliler için ücretsiz ulaşımı hedefliyor.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, birbirinden özel projeler hazırladı.

Özellikle gençler için projeler hazırlayan Turgut Altınok, üniversite öğrencileri için ücretsiz ulaşımı hedefliyor.

Bu konunun gençlerdeki etkisini de Ensonhaber olarak, Ankara'daki öğrencilere sorduk.

Ankara'da mikrofon uzattığımız gençler, şu ifadeleri kullandı;

"Çok seviniriz, AK Parti yapar..."

"Ulaşım hakkında öğrenciler çok sıkıntı yaşıyor. Olursa çok seviniriz. Çok iyi olur."

"Yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa bizim belediyeler yapar."

"İnşallah, yaparsa Turgut Altınok yapar. Yavaşlama değil hızlanma zamanı."

"AK Parti söz verirse yapar. Bu zamana kadar verdiği sözleri yaptı. Öbürleri edebiyat yapar o icraat yapar."

"Ücretsiz ulaşım güzel bence. Olumlu. Sandıkta kazanacağına eminiz."

"Gençleri düşünecek başkan lazım. Hem öğrenci hem vatandaşı düşünüyor."

"Çok iyi biliyorsunuz Mansur Bey ne yaptı? Bütün ihtiyaç sahiplerinin yardımlarını kestirdi. Çocuklar için tabii ücretsiz olsun"

"Vaatlerinin hepsi iyi. Hem öğrenciyi hem de vatandaşı düşünüyor. Sosyal belediyeciliğin gerçek belediyeciliğin ne olduğunu tanımlıyor."

"Bence güzel bir şey oldu. Öğrenciler yemek mi yesin yola mı para ödesin. Gayet güzel. inşallah kazanır."