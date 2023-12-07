Ankara'da sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı: Durumu ağır

Bir türlü çözülemeyen sorun, başıboş sokak köpekleri...
Vatandaşları canından bezdiren sorun onlarca canımızı hayattan kopardı, yüzlerce yaralanma meydana geldi.
Öyle ki başıboş sokak köpeği sorunu yüzünden çocuklar sokaklarda rahat oynayamaz, okullarına gidemez duruma geldi.
Başıboş köpek sorunu bir can daha yaktı
Belediyelerin konuyla ilgili sessizliği sürerken bugün Ankara'da bir çocuk daha başıboş sokak köpeklerinin kurbanı oldu.
Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde boş arazideki başıboş köpekler, yürüyüş yolunda ilerleyen ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz’a saldırdı.
Mahalleli kurtardı
Köpeklerin saldırdığını gören mahalle sakinleri çocuğu kurtardı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır
Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı çocuk, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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