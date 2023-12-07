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Ankara'da sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı: Durumu ağır

Ankara'da sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı: Durumu ağır Bir türlü çözüm bulunamayan başıboş sokak köpekleri, Ankara'da bir çocuğa saldırdı. Talihsiz çocuk ağır yaralanırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.