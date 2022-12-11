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    Ankara'da staj sigortası mağdurları eylem için bir araya geldi

    Stajyer sigortalarının kısa vadeli yatması nedeniyle emeklilikte gecikme yaşayanlar eylem yaptı.
    • 11.12.2022 - 16:23
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    Ankara'da staj sigortası mağdurları eylem için bir araya geldi

    Gündemde emeklilikte yaşa takılanalar (EYT) varken Staj Sigortaları Mağdurları Derneği üyeleri de seslerini duyurmak için Ankara'da bir araya geldi.

    Yaklaşık 1000 kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti ardından da Ulus Meydanı Atatürk heykelinin önüne geldi.

    DHA'nın haberine göre ellerinde 'Staj SSK başlangıcı olsun', 'Meslek lisesi memleket meselesi' yazılı pankartalar taşıyan grup, "Staja adalet" diye de slogan attı.

    "Emekliliğe başlangıç sayılması gerekir"

    Grup adına açıklama yapan Staj Sigortaları Mağdurları Derneği Başkanı Ferhat Salman, meslek lisesi, üniversite ve meslek yüksek okullarında zorunlu staja tabi tutulan, sanayide, araba tamirhanelerinde, kuaförlerde ve benzer iş kollarında çalışıp, 1 günü teorik eğitim için meslek okullarına gönderilenlerin sigortalarının emekliliğe başlangıç sayılması gerektiğini söyledi.

    Salman, stajyer ve çıraklık okuluna gidenlerin, sadece iş kazası ve meslek hastalıklarını kapsayan kısa süreli sigorta primlerinin yatırıldığını belirterek, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında yer almak için ilgili kurumlara rapor sunduklarını ve destek beklediklerini açıkladı.

    Ankara da staj sigortası mağdurları eylem için bir araya geldi #1

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