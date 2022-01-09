Ankara'da stoklanan araçlar ortaya çıktı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir otomobil firmasının araç stokladığı görüntüler okurumuzun kamerasına böyle yansıdı.

Ekonomide yaşanan dalgalanmanın ardından birçok sektörde bu durumu fırsata çevirmek isteyen firmalar ortaya çıktı.

Bu kapsamda başlayan stokçuluk başladı.

Bunun en belirgin hali ise otomobil piyasasında meydana geldi.

STOKÇULUĞA BİR YENİSİ DAHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stokçulukla mücadele edileceğini söylemesine rağmen devam eden fırsatçılıklara bir yenisi daha eklendi.

Ankara'da sıfır otomobillerde stokçuluk iddiası

OKURUMUZDAN STOKÇULUK MANZARALARI

Ankara'nın Çubuk ilçesinden Whatsapp ihbar hattımıza gelen görüntülerde, bir araç firmasının otomobilleri stokladığı görüldü.

Siz de stoklandığına şahit olduğunuz görüntüleri çekin ve bize yollayın.

STOKÇULUKTA ÜST SINIR CEZASI 2 MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını içeren kanun teklifi kabul edilmişti.

Piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL arasındaki cezanın alt ve üst sınırlarını yükseltecek bir değişiklik yapılmıştı.

Buna göre; stokçuluk yapanlara da verilen para cezasının alt sınırı 100 bin olurken üst sınırı ise 2 milyon TL'ye çıkarılmıştı.