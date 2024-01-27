Ankara'da su baskını fotoğrafı oylamaya dahil oldu! Yılın karesi seçilebilir.. Başkentte her yağmur sonrası yaşanan alt yapı sıkıntısına ait bir kare, Anadolu Ajansı foto muhabiri tarafından fotoğraflanarak 'Yılın Kareleri' oylamasına dahil oldu.

ensonhaber.com

Dünya genelinde yaşanan gelişmeler Anadolu Ajansı'nın kadrajına da yansıdı.

Doğal afetler, seçimler, hava muhalefetine ait kareler, şimdilerde oylanıyor.

AA, 2023 yılına damga vuran olaylara ait fotoğrafları her yıl olduğu gibi bu yıl da oylamaya sundu.

5 ayrı kategoriden kareler

Türkiye'den ise dikkat çeken kareler yarışmada yer aldı.

"Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki karelerden biri ise diğerlerinden farklı...

Ankara'nın alt yapı sorunu kadraja yansıdı

CHP yönetimindeki Ankara'ya ait olan karede, başkentlilerin alışık olduğu bir manzaraya ait.

Her yağmur sonrası alt yapı sıkıntısının yaşandığı, cadde ve sokakların göle döndüğü kentte, yine bir yağmurlu günde yaşananlar kadraja yansıdı.

Yılın karesi olmaya aday

Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale geldi.

Bazı mahallelerde de su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

AA foto muhabirinin 'Yağmur sonrası' başlıklı fotoğrafı da yılın karesi seçilmeye aday oldu.