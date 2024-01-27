Ankara'da su baskını fotoğrafı oylamaya dahil oldu! Yılın karesi seçilebilir..

Dünya genelinde yaşanan gelişmeler Anadolu Ajansı'nın kadrajına da yansıdı.
Doğal afetler, seçimler, hava muhalefetine ait kareler, şimdilerde oylanıyor.
AA, 2023 yılına damga vuran olaylara ait fotoğrafları her yıl olduğu gibi bu yıl da oylamaya sundu.
5 ayrı kategoriden kareler
Türkiye'den ise dikkat çeken kareler yarışmada yer aldı.
"Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki karelerden biri ise diğerlerinden farklı...
Ankara'nın alt yapı sorunu kadraja yansıdı
CHP yönetimindeki Ankara'ya ait olan karede, başkentlilerin alışık olduğu bir manzaraya ait.
Her yağmur sonrası alt yapı sıkıntısının yaşandığı, cadde ve sokakların göle döndüğü kentte, yine bir yağmurlu günde yaşananlar kadraja yansıdı.
Yılın karesi olmaya aday
Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale geldi.
Bazı mahallelerde de su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
AA foto muhabirinin 'Yağmur sonrası' başlıklı fotoğrafı da yılın karesi seçilmeye aday oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış