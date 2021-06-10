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Ankara'da su borusu hattı patladı
Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki patlama sonrası tazyikle metrelerce havaya yükselen su, caddeye taştı.
- DHA
- 10.06.2021 - 13:03
- Güncelleme : 10.06.2021 - 13:15
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Atatürk Orman Çiftliği'nde, toprağın havalandırılması için traktör ile çalışma yapıldığı sırada, su boru hattından havanın tahliye edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan vana kırıldı.
Bunun üzerine şişen boru hattında basınç ile birlikte patlama yaşandı.
SU METRELERCE YÜKSELDİ
Şebeke suyu tazyikle yaklaşık 50 metre yükselerek, araziden caddeye taştı. Çevredekiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) durumu bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kepçeyle borunun etrafını açarak, vanayı kapattı. Boru hattında onarım çalışması başlatıldı.
Ankara'da su borusu hattı patladı VİDEO