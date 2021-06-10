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    Ankara'da su borusu hattı patladı

    Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki patlama sonrası tazyikle metrelerce havaya yükselen su, caddeye taştı.
    • DHA
    • 10.06.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 13:15
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    Ankara'da su borusu hattı patladı

    Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Atatürk Orman Çiftliği'nde, toprağın havalandırılması için traktör ile çalışma yapıldığı sırada, su boru hattından havanın tahliye edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan vana kırıldı.

    Bunun üzerine şişen boru hattında basınç ile birlikte patlama yaşandı.

    SU METRELERCE YÜKSELDİ

    Şebeke suyu tazyikle yaklaşık 50 metre yükselerek, araziden caddeye taştı. Çevredekiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) durumu bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kepçeyle borunun etrafını açarak, vanayı kapattı. Boru hattında onarım çalışması başlatıldı.

    Ankara'da su borusu hattı patladı VİDEO

    Ankara da su borusu hattı patladı #1

    Ankara da su borusu hattı patladı #2

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