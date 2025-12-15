Ankara'da su krizi bitmiyor, ASKİ'ye ulaşılmıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'da yaşanan su krizi her geçen gün artıyor.

CHP'li belediyelerin yerel hizmetlerdeki yetersizliği, yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor...

Belediyeler, çöp sorunlarının ardından son zamanlarda yaşanan su kesintileriyle tekrar gündemde.

ANKARA'DA SU KRİZİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın altyapı ile ilgilenmemesi sonrası trafik sorunu yaşayan vatandaşlar, şimdi yeniden su kriziyle baş başa kaldı.

ÖMER GERGERLİOĞLU İSYAN ETTİ

Ankara'da su krizi derinleşirken, vatandaşlar ise sorunun çözüm merkezi olan ASKİ'ye ulaşamıyor.

Devam eden su kesintisi sonrası ASKİ'ye ulaşmak isteyen ancak başarılı olamayan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, tam 42 dakika boyunca bekledi ancak herhangi bir yetkili ile telefonda görüşemedi.

İsyan eden Gergerlioğlu, şöyle dedi;

"ASKİ BİTMİŞ"

"ASKİ bitmiş, tükenmiş… Bu kadar da olmaz. Danışmanlarım 43 dakika boyunca Keçiören ASKİ’nin çağrı merkezi numarasını Şehit Kubilay Mahallesi su kesintisi için arayıp bekliyor; bekleme sonunda telefon nihayet çalıyor ama açan yok.

"TELEFON SİZ KAPATANA KADAR ÇALMAYA DEVAM EDİYOR"

Üstelik telefon siz kapatana kadar da çalmaya devam ediyor. Sonuç? Siz vazgeçiyorsunuz; sıradakiler bekleyip duruyor, sıra kendine gelsin de dertlerini anlatsınlar diye.

"ANKARA SUSUZLUKTAN KIRILIYOR"

Yazık gerçekten Ankara’nın hâline… Ankara susuzluktan kırılıyor ama vatandaş derdini bile anlatamıyor. İçler acısı bir durum."