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- Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- 16.07.2022 - 12:21
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.
Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 16 Temmuz Cumartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SİNCAN
29 Ekim Mahallesi 59 Cadde içerisinde Şirket hat imalatı Pe110 Dağıtım şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.
POLATLI
Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi, Aygün Sokak’ta yüklenici firmadan kaynaklı oluşan su şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
MAMAK
Lalahan Mahallesi Bahar sokak, içerisinde bulunan 355 HTP borudaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır.
ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA