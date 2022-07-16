Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 16 Temmuz Cumartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 16 Temmuz Cumartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SİNCAN

29 Ekim Mahallesi 59 Cadde içerisinde Şirket hat imalatı Pe110 Dağıtım şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

POLATLI

Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi, Aygün Sokak’ta yüklenici firmadan kaynaklı oluşan su şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

MAMAK

Lalahan Mahallesi Bahar sokak, içerisinde bulunan 355 HTP borudaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır.