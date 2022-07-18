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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 18 Temmuz Pazartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 18.07.2022 - 12:16
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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 18 Temmuz Pazartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    POLATLI

    Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Keykubat Sokak üzerinde oluşan su şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi uygulanmaktadır.

    AYAŞ

    Ayaş sinanlı Hocasinan Mahallesi Güdül yolu Caddesi içerisinde Doğalgaz alt yapı çalışması sırasında 90'lık içme suyu dağıtım hattı borusuna zarar vermesi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

    Ankara da sular ne zaman gelecek? 18 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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