Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 19 Temmuz Salı Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 19 Temmuz Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

BEYPAZARI

BEYPAZARI RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ KÖPRÜ BAŞI SOKAK DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

AKYURT

BALIKHİSAR MAHALLESİ ÇUBUK YOLU 24:KM ÖZKUL KARO ÖNÜNDE OLUŞAN 250 DUKTİL BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

POLATLI

PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ ŞEHİTLİK MAHALLESİ ŞEHİTLİKBAŞI CADDESİ ÜZERİNDE OLUŞAN SU ŞEBEKES HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.