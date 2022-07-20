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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 20 Temmuz Çarşamba Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 20.07.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 11:33
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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 20 Temmuz Çarşamba su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    PURSAKLAR

    Pursaklar ilçesi Kösrelik kızığı mahallesi su deposu içerisinde bakım onarım çalışması nedeniyle kesintisi yapılacaktır.

    AKYURT

    Akyurt Yeşiltepe Mahallesi Sokak NO:17 önünde kanal çalışması esnasında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır.

    GÖLBAŞI

    Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi 35 caddede @100 lük ductil hattaki arıza nedeniyle 20/07/2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

    ALTINDAĞ

    Pursaklar ilçesi,Altınova zonunu besleyen mevcut Q600 duktil boruya bağlantı çalışması yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır

    ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULA

    Ankara da sular ne zaman gelecek? 20 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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