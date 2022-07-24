Petrol
96.99
-1.41%
Euro
18.1684
0.25%
Dolar
17.7988
0.40%
Altın
987.23
0.23%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
394.109
-2.84%
BTXN Coin
10.55
-5.63%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 24 Temmuz Pazar Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 24.07.2022 - 12:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 24 Temmuz Pazar su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    ÇANKAYA: Şehit Cengiz Karaca mahallesi

    1057 cadde ile 1047 sokak kösede Q300 lük pik boru ana iletim su şebeke hattı arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.

    POLATLI:  Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi, Oğuzhan caddesi üzerinde oluşan su şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi uygulanmaktadır.

    AYAŞ: Ayaş Gökler Mahallesi'nde elektrik kesintisinden dolayı su kesintisi uygulanacaktır.

    AKYURT: Beyazıt Mahallesi Dolay Sokak 125 Asbest boruda oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

    AYAŞ: Ayaş Yağmurdede mahallesi, Pompa çıkışı Elektrikli vana arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

    Ankara da sular ne zaman gelecek? 24 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın
    Metabot

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın

    Tekirdağ'da iki aile çatıştı: 36 boş kovan bulundu
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da iki aile çatıştı: 36 boş kovan bulundu

    Zeytinburnu sahilinde mangal denetimi
    Gündem

    Zeytinburnu sahilinde mangal denetimi

    Görüş Bildir