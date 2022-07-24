Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 24 Temmuz Pazar Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 24 Temmuz Pazar su kesintisi yaşanacak ilçeler...

ÇANKAYA: Şehit Cengiz Karaca mahallesi

1057 cadde ile 1047 sokak kösede Q300 lük pik boru ana iletim su şebeke hattı arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.

POLATLI: Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi, Oğuzhan caddesi üzerinde oluşan su şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi uygulanmaktadır.

AYAŞ: Ayaş Gökler Mahallesi'nde elektrik kesintisinden dolayı su kesintisi uygulanacaktır.

AKYURT: Beyazıt Mahallesi Dolay Sokak 125 Asbest boruda oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

AYAŞ: Ayaş Yağmurdede mahallesi, Pompa çıkışı Elektrikli vana arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.