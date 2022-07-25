Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 25 Temmuz Pazartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

Keçiören

Keçiören ilçesi, Köşk mahallesi Anavatan caddesi içerisinde meydana gelen Q 500 lük ana iletim hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Polatlı

Polatlı İlçesi Üçpınar Mahallesi üzerinde doğalgaz firması çalışma yapması nedeniyle tedbir amaçlı su kesintisi uygulanmaktadır.

Beypazarı

Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi, Esentepe sokakta abone hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.



