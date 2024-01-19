Ankara'da taksi ücretine yüzde 30 zam! İndi-bindi fiyatı arttı.. Ankara Büyükşehir Belediyesi taksi ücretlerinde yüzde 30'luk zam kararı aldı. Buna göre indi bindi ücreti 50 TL'den 75 TL'ye yükseldi.

İHA

Vatandaşlar, ulaşımdaki zamlara büyük tepki gösteriyor.

Ulaşımdaki ücret tarifesi, yeni fiyatlarla adeta cep yakıyor.

Bir zam da taksi ücretlerine yapıldı. Kararın adresi ise bu kez Ankara.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çıkan zam kararının ardından Başkent'te de fiyat artışı yapıldı.

İndi-bindi 75 TL oldu

Bugünden itibaren uygulanmaya başlanan yeni tarifede indi bindi ücreti 50 TL'den 75 TL'ye, açılış ücreti 18 TL'den 25 TL'ye, kilometre ücreti ise 15 liradan 20 TL'ye yükseldi.

Taksiciler kuyruk oluşturdu

Ankara’da çalışan binlerce taksici, taksimetrelerini güncellemek için Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi’ndeki taksimetre güncelleme merkezinde yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)