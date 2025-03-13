Ankara'da yaşayan Yaşar Çolak'a banka güvenlik biriminden aradıklarını söyleyen dolandırıcılar, kartıyla yüksek tutarlı bir harcama yapıldığını öne sürdü.

Sorunun çözülmesi için çeşitli yönlendirmelerde bulunan şüpheliler, "Kartınızı güvenlik önlemi olarak kapatıyoruz", "Banka onayınızı bekliyor" gibi ifadelerle panik oluşturdu.

"BİZE GÜVENEBİLİRSİNİZ' DEDİLER"

Şüphelenerek dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtulan Çolak, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Sosyal medyada gezinirken bir reklama tıkladım. Ertesi gün banka güvenlik biriminden aradıklarını söyleyerek 27 bin liralık bir harcama yapıldığını bildirdiler.



İnternet alışverişine kartımın kapalı olduğunu belirttiğimde, 'Kartınızı güvenlik için internet alışverişine kapatacağız' diyerek benden işlem yapmamı istediler. ‘Bizim sizden bir talebimiz yok. Bize güvenebilirsiniz' dediler. Ancak şüphelenip bankayı aradığımda dolandırılmak üzere olduğumu fark ettim.



Daha sonra tekrar beni arayan numarayı geri aradığımda ulaşamadığımı gördüm. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Ben bile böyle bir hataya düşmem diyordum ama dolandırılmak üzereydim.