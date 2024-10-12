Ankara'da tefeci operasyonu: 9 tutuklama

DHA
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde Beypazarı'nda tefecilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında polis memuru A.B.'nin de bulunduğu Ü.G., F.G., S.Ö., C.Y., T.S., İ.C., M.K., A.Y. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Beypazarı Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 9'u tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış