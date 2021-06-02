Ankara'da tekel bayisine DEAŞ saldırısında karar

Ekim 2019'daki tekel bayisine yönelik bombalı saldırısı davasında 15 sanıktan 1'i müebbet, 3 sanık da değişen yıllarda hapis cezasına çarptırıldı.

29 Ekim 2019 yılında Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisine el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı düzenlenmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, saldırı failinin terör örgütü DEAŞ'a bağlı olan A.B. olduğu belirlenmişti.

Harekete geçen jandarma ekipleri takibe aldıkları A.B.'yi Yenimahalle'deki bir hücre evinde yakalayarak gözaltına alınmıştı.

SALDIRIYI İTİRAF ETTİ

A.B.'nin verdiği ifadesinde, saldırıyı DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine tepki olarak düzenlediğini, sansasyonel olması için de 29 Ekim gününü seçtiğini itiraf etmişti.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla alınan yoğun güvenlik tedbirlerine takılmamak için şehir merkezinden uzak bir hedef arayışında olduğunu ifade eden zanlının, "haram" düşüncesiyle alkol satışı yapan tekel bayisini hedef aldığını anlatmıştı.

15 SANIK HAKKINDA KARAR

Saldırıyla ilgili A.B. ile beraber yargılanan 14 sanığın davasında karar çıktı.

Sanıklardan 1'ine 'anayasal düzeni ihlal’ suçundan müebbet, 3 sanığa da terör örgütü üyeliği suçlarından değişen yıllarda hapis cezası verildi. 11 sanık ise beraat etti.