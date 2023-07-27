Ankara'da termometre 40 derecenin üzerine çıktı Yurt genelinde artan sıcaklar Başkent'te hayatı olumsuz etkilerken termometrelerin 40 dereceyi görmesine rağmen Ankaralılar caddeleri boş bırakmadı.

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İHA

Sıcak dünyayı etkisi altına aldı...

Dünyada yaşanan kavurucu sıcaklar ardından Türkiye'de sıcak havalar etkisini gösteriyor.

Yaşanan sıcak havalardan etkilenen kentlerden biri de Ankara oldu.

Başkent Ankara'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi hayatı olumsuz etkiledi.

40 dereceye ulaştı

Hafta başından itibaren etkisini artıran sıcaklık, Ankara merkezde 40 dereceye kadar ulaştı.

Vatandaşlar, bunaltıcı sıcaklara rağmen caddeleri boş bırakmadı.

"Ateşin sıcaklığı olunca daha zor oluyor tabi"

Esnaf Murat Kaplan, son günlerde artan sıcaklıklarla ilgili olarak, şöyle dedi:

Hava gayet sıcak. İçerisi döner ateşinden dolayı daha da sıcak oluyor. Ateşin başında zorlanıyoruz. Bol bol su tüketiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bu sıcakta zor yani. Ateşin sıcaklığı olunca daha zor oluyor tabii.

"Fırsat buldukça dışarıya çıkıyoruz"

İşletme sahibi Hakkı Arslantaş ise döner ateşinden etkilendiklerini söyleyerek, şunları ifade etti:

Yaptığımız iş itibarıyla bulunduğumuz ortam çok sıcak. İki tane döner ocağımız, bir tane ızgara ocağımız yanıyor. Perişan ediyor bu durum bizi. İllaki etkileniyoruz. Fırsat buldukça dışarıya çıkıyoruz. Allah büyük, bu günler de geçecek inşallah.

"Güneşin sıcağı çok kötü yakıyor ortalığı"

Taksi şoförü Hüdaver Demirkıran ise şunları söyledi:

Bunaltıcı bir sıcaklık var. Asfaltın sıcağı, motorun sıcağı, güneşin sıcağı çok kötü yakıyor ortalığı. Şu an aldığımız bir önlem yok. Yapacağımız bir şey de yok.

Uzmanlar sıcaklara karşı uyardı

Meteoroloji uzmanları ise mevsim normallerinin üzerinde olan bu sıcaklıklarda dışarıya çıkılmamasını tavsiye ediyor.