Ankara'da terör saldırısının öncesi! Kayseri'de veterineri öldürüp aracını gasbettiler Kızılay'da teröristler tarafından düzenlenen bombalı eylemde, saldırganların Kayseri'de bir veterineri öldürerek aracını gasbettikleri ortaya çıktı.

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İHA

Türkiye, Başkent'teki bombalı eylemi konuşuyor.

Bu sabah saatlerinde Ankara'da korku dolu anlar yaşandı.

TBMM'nin açılacağı gün, teröristler İçişleri Bakanlığı'na yakın bölgeyi hedef aldı.

1'i patladı, diğeri öldürüldü

Burada 2 terörist, bombalı eylem gerçekleştirdi.

Araçla gelen saldırganlardan biri kendini patlatırken, diğeri Türk polisi tarafından etkisiz hale getirildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Saldırının öncesi

Öte yandan saldırının öncesine ait yeni bilgiler ortaya çıktı.

Teröristlerin olay yerine geldiği aracın Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan veteriner Mikail Bozloğan'a ait olduğu öğrenildi.

Veterineri öldürüp aracını gasbettiler

Bozloğan'ın gece saatlerinde yakın mesafeden ensesinden silahla vurularak öldürülüp aracının gasbedildiği ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)