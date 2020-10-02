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    Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi

    ABB, koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, HES kodu bulundurmalarının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.
    • AA
    • 02.10.2020 - 21:40
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    Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi

    Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasıyla yeni tedbirler hayata geçiriliyor.

    Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamada, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'a binen vatandaşların HES kodu bulundurmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

    HES KODU ZORUNLU

    Açıklamada, "Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince Kovid-19'la mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın HES kodu bulundurarak kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Tam Ankarakart kullanan vatandaşların en geç 16 Ekim'e kadar www.ankarakart.com.tr adresinden kartlarını kişiselleştirmeleri gerekmektedir." bilgisine yer verildi.

    Ankara da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi #1

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