Ankara'da toplu ulaşıma zam yapıldı: Yeni tarifeler belli oldu

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Ankara'da toplu ulaşıma zam geliyor...

Yeni yılla birlikte zamlar peş peşe yapılıyor.

ZAM GÜNDEMİYLE TOPLANDILAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşıma ücretlerine zam gündemiyle toplandı.

ORAN BELLİ OLDU

UKOME toplantısında alınan kararla birlikte başkentte toplu ulaşım tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 23,8 olarak belirlendi.

TAM BİLET 26 TL'YE YÜKSELDİ

Buna göre, tam bilet ücreti 21 TL’den 26 TL’ye yükselirken, indirimli ya da öğrenci bileti de 13 TL oldu.

Aylık sınırsız öğrenci abonmanı ise 350 TL'ye yükseldi.

PAZARTESİ GÜNÜ UYGULAMAYA GİRECEK

Zamlı tarife, 17 Şubat Pazartesi günü uygulamaya girecek.

EGO’dan yapılan açıklamaya göre de "Başkent Ankara’da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü’nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ İLE İLGİLİ DURUM NETLİK KAZANMADI

Öte yandan şehir içi ulaşımda önemli bir rol üstlenen özel halk otobüslerinin akıbeti de merak konusu olmakta.

Ocak ayında yapılan açıklamada Özel Halk Otobüsçüleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçları gerekçesiyle kendilerine verilen destek ödemelerinin kesildiği öne sürülmüş ve 1 Şubat tarihi itibarıyla özel halk otobüslerinde 60-65 yaş ve öğrenci indirimli kartların kabul edilmeyeceği duyurulmuştu.

Son olarak belediye ile yapılan görüşmelerin ardından söz konusu kısıtlama kararının 15 Şubat'a ertelendiği açıklandı.