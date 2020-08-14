Ankara'da koronovirüs salgını dolayısıyla tatile çıkamayan iki çocuk babası Ümit Eker, hem çocukları hem de yeğenleri için traktör römorkunu havuza çevirdi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesinde çiftçi Eker, koronavirüs salgını dolayısıyla tatile gidemeyince, çocuklarını yaz sıcağında serinletmek için ne yapabileceğini düşündü.

ÇİFTÇİ BABA, ÇOCUKLARINI MUTLU ETMEK İÇİN FORMULÜ BULDU

Traktörünün römorkunu plastik poşetle kaplayan Eker, havuz ortamı oluşturarak hem çocuklarını hem de yeğenlerini mutlu etti.

Eker, yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarındaki artıştan dolayı çocuklarının sürekli denize ve havuza gitmek istediğini anlattı.

Ankara'da traktör römorkunu çocukları için havuza çevirdi ViDEO

"HASTALIKTAN UZAK TUTMAK İÇİN DENİZİ ÇOCUKLARIN AYAĞINA GETİRDİK"

"Hastalıktan uzak tutmak için denizi çocukların ayağına getirdik. Çocuklar da çok memnun oldular. Tatile gitmeyi çok istiyoruz ama ülkemizde şu an koronavirüs var. Bu yüzden üzerimize düşen 'Evde kal' çağrısına uymak." ifadelerini kullanan Eker, havuzu yaptıktan sonra çocukların artık denize gitmek istemediğini söyledi.