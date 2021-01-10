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    Ankara'da Ümitcan Uygun kaçmaya çalışırken yakalandı

    Ankara'da Ümitcan Uygun kaçmaya çalışırken yakalandı

    Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun, Ankara'da gözaltına alındı.
    • AA
    • 10.01.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 15:26
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    Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

    Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    BABASI VE GÖRÜNTÜDEKİ KADIN DA GÖZALTINA ALINDI

    Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile görüntülerdeki kadın da gözaltına alındı.

    Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

    Ankara'da Ümitcan Uygun kaçmaya çalışırken yakalandı VİDEO

    Ankara da Ümitcan Uygun kaçmaya çalışırken yakalandı #1

    Ankara da Ümitcan Uygun kaçmaya çalışırken yakalandı #2

    Ankara da Ümitcan Uygun kaçmaya çalışırken yakalandı #3

    Ankara da Ümitcan Uygun kaçmaya çalışırken yakalandı #4

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