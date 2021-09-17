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    Ankara'da yangın çıktı

    Çamlıdere ilçesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun çabanın ardından saatler sonra alevleri söndürdü.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 01:44
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    Ankara'da yangın çıktı

    Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde yangın gerçekleşti.

    Yılanlı Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    YOĞUN ÇABA SONUCU, YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Şiddetli rüzgarında etkisiyle alevler 7 eve sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yaklaşık 2.5 saatlik çalışma sonucunda tüm evlerdeki yangın kontrol altına alındı.

    Yapılan çalışmalarda evlerde kimsenin olmadığı sadece maddi hasar meydana geldi tespit edildi.

    Yangınları söndürmek amacıyla büyükşehir ve ilçe belediyelerinden 87 personelin 21 araçla müdahale ettiği öğrenildi.

    Ankara da yangın çıktı #1

    Ankara da yangın çıktı #2

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