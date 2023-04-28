Ankara'da yaşayan Mehmetçik 25 yıl sonra gazilik unvanı aldı Askerlik görevini yaparken gerçekleştirilen operasyon sonrası ayak parmaklarından bazılarının uçlarını donması sonucu kaybeden Abdurrahim Kanat 25 yıl sonra gazilik unvanını aldı.

İHA

Ankara 18. İdare Mahkemesi’nde davacı Abdurrahim Kanat’ın 1998 yılında Ardahan’ın Göle ilçesinde askerlik görevini icra ederken ayak parmaklarından bazılarının donması sonucu kaybetmesine ilişkin dava görüldü.

11 Şubat 1998 yılında iç güvenlik takımında görevlendirilen gazi Kanat, Nazimiye-Çakılağıl/Tunceli-Bingöl bölgesine intikal üzerine görevlendirildi.

Operasyon sonrası sağ ayak parmaklarından bazıları ile sol ayak parmaklarının uçlarının donması sonucu tıbbi müdahale ile kesildi.

Yetersiz kaldığını öğrendi

Sonrasında gazilik unvanı alabilmek için başvurularda bulunan Kanat, bu sağlık sorununun yüzde 15 olduğunu ve bu yüzdenin yetersiz kaldığını öğrendi.

Yüzdelik dilim nedeniyle talebi reddedilen gazi Kanat, bu kararın iptali için dava açtı.

Gazi maaşı bağlanmasına karar verildi

Ankara 18. İdare Mahkemesince görülen duruşmada Kanat’ın vazife malulü sayılarak gazi maaşı bağlanmasına karar verildi.