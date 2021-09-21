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- Ankara'da yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu
Ankara'da yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu
Polatlı ilçesinde yaşayan yaşındaki Hatice B., evinde ölü bulundu. Bölgeye gelen ekipler, kadını morga kaldırdı.
- İHA
- 21.09.2021 - 01:45
Ankara’nın Polatlı ilçesinde istenmeyen bir olay yaşandı.
Fatih Mahallesi'nde 66 yaşındaki Hatice B.’den haber alamayan yakınları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
YAŞLI KADININ CESEDİ MORGA KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hatice B.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından yaşlı kadının cesedi Polatlı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Hatice B.’nin yakınlarına 2 gün önce göğsünde ağrı olduğunu söylediği belirtildi.