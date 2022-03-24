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    Ankara'da, yeniden yargılanan FETÖ'nün emniyet mahrem imamına 10 yıl hapis

    Emniyet mahrem imamlarından olduğu belirlenen ve 12 yıl hapis cezası alan Cihan Torkay, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezası aldı.
    • AA
    • 24.03.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 12:36
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    Ankara'da, yeniden yargılanan FETÖ'nün emniyet mahrem imamına 10 yıl hapis

    Ankara’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    FETÖ’nün emniyet mahrem imamlarından olduğu belirlenen Cihan Torkay, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandı.

    Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Torkay ile avukatı katıldı.

    ÖRGÜTÜN EMNİYET MAHREM YAPILANMASI İÇİNDE OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

    Mahkeme Başkanı, ilk yargılamada sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 12 yıl hapisle cezalandırıldığını, temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, ‘takdiri indirim’ yapılmadığı gerekçesiyle kararı esastan bozduğunu bildirdi.

    Bunun üzerine yeniden yargılama yapılacağını belirten Mahkeme Başkanı, buna ilişkin sanık ve avukatına savunma yapmaları için söz verdi.

    Ankara da, yeniden yargılanan FETÖ nün emniyet mahrem imamına 10 yıl hapis #1

    Yargıtay'ın ilamına uyulmasını talep eden sanık Torkay, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

    TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANDI

    Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı, heyetin kararını açıkladı. Buna göre, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak"’ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Cihan Torkay'ın cezası, Yargıtay'ın bozma kararı gereği takdiri indirim uygulanarak 10 yıla indirildi.

    İDDİANAMEDEN

    İddianameye göre "Ceyhun" kod adını kullanan Cihan Torkay, FETÖ'nün Ankara emniyet mahrem yapılanmasında "müdür" statüsünde örgütsel faaliyetlerde bulundu.

    Bu birimde "A vasfı"nda yer alan Torkay, deşifre olmamak için operasyonel hat olarak bilinen başkasının adına kayıtlı telefon numaralarını kullandı.


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