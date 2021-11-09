İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni'nde, yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız kara araçları (İKA) hünerlerini sergiledi.

Ankara'da, İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan projeler sonucunda Türk savunma sanayii tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız kara araçları (İKA), Ankara’da düzenlenen törende hünerlerini sergiledi.

İKA'LARIN NEFES KESEN GÖSTERİSİ

Alanda bulunan İKA’lar tüm hünerlerini sergiledi. Zorlu arazi şartları, çeşitli eğimler ve yüksekliklerde hünerlerini sergiledi ve silahlı olan İnsansız Kara Araçları da temsili hedeflere atışlarını gerçekleştirdi.

Törende SSB ile FNSS firması arasında Ağır Sınıf İnsansız Kara Aracı; SSB ile Aselsan, Best Grup, Elektroland ve Havelsan firmaları arasında ise Orta Sınıf İnsansız Kara Araçları Seri Üretimine dair Niyet Beyanı İmza Töreni gerçekleştirildi.

İmza atan firmaların yanı sıra; orta sınıfta çözüm ortağı olarak yer alan Tekatron, Ulusal Makine ve Katmerciler; hafif sınıf insansız kara aracı üreticileri Esetron, Hoytek, Altınay, Arox, Elektroland ile proje paydaşları Kuartis, Milsoft, Ras Teknoloji firmalarının yetkilileri de toplantıya katıldı

Ankara'da yerli ve milli insansız kara araçları sergilendi VİDEO



MESKUN MAHAL OPERASYONLARDA MEHMETÇİK'E DESTEK

Meskun mahal operasyonlarında kullanılmak üzere, zor şartlarda taktik harekat kabiliyetine sahip, kolay taşınabilir, keşif gözetleme, EYP tespit, haritalama, silah modülü, patlayıcı taşıma bırakma amacı ile kullanılabilen, gelişmiş haberleşme yeteneği sayesinde uzaktan kontrolleri sağlanabilen farklı konfigürasyonlardaki Hafif Sınıf İnsansız Kara araçları, zorlu arazi koşullarında güvenlik güçlerinin etkinliğini arttırmakta.

Esetron Firması tarafından üretilen; Geko, Komando, Kamikaze İka, Ejder, Hoytek Firması tarafından üretilen; Abra, Naga, Altınay Firması tarafından üretilen; Karakulak, Vaşak, Arox Firması tarafından üretilen; FCR-360 İKA, Elektoland Firması tarafından üretilen; Teoman, Tmr-I Dinçer, Tmr Ceylan, Tmr Iı Kutlu, Acrob, Zafer, Aselsan Firması tarafından üretilen; Ertuğrul, Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları ailesinin üyeleri olarak yer alıyor.





ORTA SINIF ARAÇLAR

Her türlü arazi koşuluna uyum sağlayan, silah sistemi ve ihtiyaç duyulan farklı faydalı yüklerin takılabildiği, uzaktan kontrol paneli üzerinden manuel uzaktan sürüş özelliklerinin yanı sıra, yarı otonom kontrol edilebilen ve üstün hareket kabiliyetine, yapay zekâ sayesinde hedef tanımlama, sınıflandırma ve önceliklendirme algoritmaları sayesinde tehditleri tespit ve takip etme yeteneklerine sahip, stabilizasyon yetenekleri sayesinde hareket halinde ve hareketli hedeflere atış yapabilen araçlar, zorlu arazi koşullarında görev yapabilmekte.

ASELSAN ve Ulusal Makina Firmaları tarafından geliştirilen; Aslan, ASELSAN ve Katmerciler Firmaları tarafından geliştirilen; Ukap, Best Grup Firması tarafından geliştirilen; Fedai, Elektroland Firması tarafından üretilen; Hançer, Boğaç, Havelsan ve Tekatron firmaları tarafından üretilen; Barkan da Orta Sınıf İnsansız Kara Araçları ailesinin üyeleri olarak yer alıyor.





AĞIR SINIF ARAÇ: GÖLGE SÜVARİ

Gölge Süvari uzaktan komuta hareket kabiliyetine, göreve uygun faydalı yüklerin entegrasyonuna imkân veren tasarımı ile ateş desteği başta olmak üzere keşif ve gözetleme, lojistik destek, taktik aldatma, istihkam keşif, haberleşme rölesi, askeri tahliye gibi her türlü görevi karşılayacak bir otonom insansız kara aracı.

FNSS firması tarafından M113 platformu üzerine inşa edilen Gölge Süvari araç ailesi aynı zamanda opsiyonel olarak insanlı kullanım imkanı da vermekte. Gölge Süvari aracında termal Kamera başta olmak üzere, farklı kamera sistemleri entegre edebilme opsiyonuna sahip STM TOGAN Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi bulunmakta.

Söz konusu İHA, 50 Metre irtifada otonom olarak Gölge Süvari aracını takip etme kabiliyetine sahip olup, takip sırasında alınan gerçek zamanlı olarak görüntüyü Yer Kontrol İstasyonuna aktarmakta.

Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, İKA üreticisi firma yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

"FAYDALARI İLERLEYEN ZAMANDA ARTACAK"

Törende konuşan SSB Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin insansız sistemler konusunda bir vizyon çizdiğini söyledi.

Bu vizyonun bir parçasının da insansız kara araçları olduğunu belirten Demir, "Bilindiği gibi günümüz modern muharebe sahası yoğun teknoloji ve yapay zeka harp teknikleriyle donatılmış ve bu giderek artan oranda bu unsurların kullanılacağı bir ortam olmaya aday. Teknolojide yaşanan çalışmalara paralel olarak hızlı bir gelişme gösteren insanız kara araçlarının kullanımının ilerleyen dönemlerde oluşturacağı faydalara bağlı olarak daha da artacağını değerlendirmekteyiz. Geleceğin muharebe sahasının nasıl şekillenmeye başlandığının örneklerini görüyoruz. İnsansız hava araçlarında sağladığımız başarıyla beraber kara ve deniz hatta deniz altı araçlarında benzeri bir sistemi ortaya koymak, hatta çok rollü insansız araçlara doğru yol almak, buna ilave olarak da robotik sistemler ve yürüyen sistemlere doğru da çalışmak gerektiği aşikar.” ifadelerini kullandı.

"GÖRÜLMEDEN GÖREN, VURULMADAN VURAN..."

Otonom savunma sistemlerinin birçok alanda aktif olarak rol alması gerektiğinin altını çizen SSB Başkanı Demir, “Eğer yarının gelişmelerini bugünden öngöremezsek, yarın karşımıza çıkacak bazı unsurlar sürpriz etkisi yapabilir. Ama bizim amacımız tam tersi hasımlarımıza sürpriz etkisi yapacak bazı unsurları sahaya vermektir. Ayrıca görülmeden gören, sezilmeden sezen, vurulmadan vuran, bir kuvvet yapısına doğru yol almamız lazım.” şeklinde konuştu.





"DAHA ETKİN ÜRÜNLER VERMEMİZ LAZIM"

İnsansız kara araçları yolculuğunun başlayalı epey olduğuna dikkat çeken SSB Başkanı Demir, Mehmetçik'e en etkin teknolojik ürünleri sağlamanın başlıca görevlerinden biri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Ama şunu belirtmeliyim ki; burada ilerlememizin hızını yeterli görmüyorum. Bu aşamadan sonra geriye dönük bakarak bu meseleyi hızlandırmak için kime ne görev düşüyor ise tekrar bir daha dersimize çalışmamız ve bu süreci hızlandırmamız hem zaman açısından hem de yetenek açısından daha etkin ürünleri bir an önce sahaya vermemiz gerekiyor. Çünkü şunu unutmamalıyız; bu ürünler sahada oldukça, kullanıldıkça olgunlaşacaklar ve kullanıcılarımızın bu ürünleri tecrübe etmesi son derece önemli.





"ARTIK YENİ HEDEFLER KOYMALIYIZ"

Artık önümüze yeni hedefleri koymalıyız. Özellikle kara araçlarının operasyona katılacağı ortamın ne kadar çeşitli olduğunu düşünürsek her ortamda kendine göre etkin olabilecek çeşitli unsurları içeren araçların olması gerektiği de aşikardır. Hatta bunu bir adım daha öteye geçirerek, hem karada hem havada hem suda gidebilen çeşitli araçların geliştirilmesinin de şimdiden düşünmeye başlamamız gerektiğini belirtmek isterim."